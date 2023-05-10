تونس تُطالب المجموعة الدولية بالتّدخّل العاجل لإيقاف انتهاكات الاحتلال ضدّ الفلسطينيين

أدانت تونس مساء اليوم الأربعاء، بشدة الغارات الجوية الغادرة التي ارتكبها الكيان المحتل بقطاع غزّة والتي خلّفت عددا من الشهداء والعشرات من الجرحى من بينهم أطفال ونساء عُزّل، في خرق واضح لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأمام هذا التصعيد الخطير والمتكرر، أعربت تونس مجددا عن رفضها لهذا العدوان الغاشم، وما يتعرّض له الشعب الفلسطيني الشقيق من تنكيل واعتداءات مُمنهجة تهدُد أمنه وحقُه في الحياة.

وجددت تونس تضامنها الكامل ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف، داعية المجموعة الدولية إلى التدخل العاجل لإيقاف هذه الانتهاكات الإجرامية وتوفير الحماية الدولية له.

كلمات البحث :المجموعة الدولية;تونس;فلسطنيين