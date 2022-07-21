تونس تُعرب عن امتنانها لمبادرة ليبيا بمعاضدة مجهودها لمجابهة الحرائق

أعربت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، عن امتنانها وبالغ تقديرها لمبادرة ليبيا بوضع 20 شاحنة إطفاء و175 أخصائي إطفاء على ذمة تونس لتسخيرها في معاضدة المجهود الوطني للحماية المدنية والجيش الوطني لمجابهة هذه الحرائق التي اندلعت مساء يوم 20 جويلية 2022 بجبل بوقرنين.

وأكدت الخارجية أنّ هذه الهبَّةَ التضامنية، تأكيدٌ على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية راسخة وروح تضامنية مشهودة عبر التاريخ كرّسها البلدان في السرّاء والضرّاء وعلى مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات دون استثناء.

وفي مكالمة هاتفية أجراها هذا اليوم، أبلغ عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، تحيّات رئيس الجمهورية لليبيا قيادة وحكومة وشعبا، وامتنانه لما برهن عليه الأشقاء من تضامن مع تونس وما أبدوه من استعداد تام للتدخل والدعم والمساندة.

وأكد الوزير لنظيرته أنّه وإن تمّ، بفضل الله وتضافر جميع الجهود والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، محاصرة الحرائق والسيطرة عليها، فإن البادرة الليبية كان لها الصدى الإيجابي الكبير لدى جميع التونسيين وتركت عميق الأثر في نفوسهم.

وأعرب الوزير عن أصدق تمنياته للأشقاء الليبيين بالأمن والاستقرار، سائلا الله العزيز القدير أن يحفظ ليبيا وشعبها من كل سوء ومكروه.

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