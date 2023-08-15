تونس تُعرب عن انشغالها بالتطورات في ليبيا وتدعو لتغليب لغة الحوار

أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه في الوقت الذي تتطلع فيه تونس مع أشقائها في ليبيا إلى التوصل الى حل سياسي ليبي- ليبي دون أي تدخل خارجي، تتسارع الأحداث وتتجدد الإشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، وهو ما يزيد في تعقيد الأوضاع فضلا عن سقوط ضحايا وغياب الأمن والإستقرار الذين تنشدهما تونس، كما ينشدهما الشعب الليبي الشقيق.

وأكدت تونس تمسكها بضرورة إيجاد حل ليبي نابع من إرادة الشعب، معربة عن عميق إنشغالها بهذه التطورات المؤسفة وداعية إلى تغليب لغة الحوار والتوصل إلى حل سلمي في أقرب الأوقات يسهم في تعزيز مقومات الأمن لا في ليبيا فحسب بل في المنطقة كلها.

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