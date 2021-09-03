تونس تُعزي الولايات المتحدة في ضحايا إعصار «أيدا»

تقدّمت تونس بالتّعازي لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية على إثر العواصف والفيضانات المدمرة الناتجة عن إعصار « أيدا » بولاية نيويورك الأمريكيّة، والتي أودت بعديد الضحايا وخلفت خسائر مادية كبيرة.

كما أعربت تونس للشعب الأمريكي لعائلات الضحايا والجرحى عن أصدق مشاعر المؤاساة والتعاطف.

وفي هذا الظرف، جددت تونس تضامنها ووقوفها الى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، متمنية الشفاء العاجل للجرحى وللمصابين.

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