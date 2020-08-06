تونس تُعفي سياح تشيكيا وبولونيا من الإستظهار بالتحليل المخبري



أعلنت وزارة السياحة والصناعات التقليدية في بلاغ لها اليوم الخميس، للمهنيين السياحيين الناشطين على مستوى أسواق « تشيكيا » و »بولونيا » أنه، على إثر المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 28 جويلية 2020 والمعطيات الإحصائية المتعلقة بفيروس كورونا بكل من « تشيكيا » و »بولونيا »، تمّ الإتفاق مع وزارة الصحة بالسماح إستثنائيا للوافدين من هذين البلدبن، عبر رحلات سياحية غير منتظمة (Charter)، بالقدوم إلى تونس من دون إجبارية الإستظهار بالتحليل المخبري .(RT-PCR)

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