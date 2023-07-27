تونس تُعلن دعمها للسلطة الشرعية بالنيجر وتدعو للإفراج عن الرئيس محمد بازوم

أعربت تونس عن انشغالها بما تشهده الساحة النيجرية من تطورات خطيرة بعد محاولة الانقلاب والاستيلاء على السلطة بالقوة، في حركة مناهضة للنظام الدستوري.

وطالبت تونس كل الأطراف المعنية باحترام الشرعية الانتخابية والحفاظ على الاستقرار السياسي لجمهورية النيجر حتى لا يتفاقم الوضع نحو الأسوأ ويدخل البلاد في نفق التوتر والتصعيد ويزيد من عدم استقرار المنطقة التي تشهد أزمات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية.

كما عبّرت تونس عن دعمها للسلطة الشرعية المنتخبة ديمقراطيا، داعية إلى الإفراج فورا عن رئيس الجمهورية محمد بازوم وكل المحتجزين دون قيد أو شرط واعلاء راية وسيادة القانون والعودة للاستقرار والأمان.

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