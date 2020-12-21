تونس تُعلّق جميع الرحلات الجوية مع بريطانيا وجنوب إفريقيا وأستراليا

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تبعا لتطور الوضعية الوبائية بالعالم وعلى إثر بروز سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 بالمملكة المتحدة، فقد تقرر ابتداء من اليوم الاثنين21 ديسمبر 2020 وإلى حين إشعار آخر، تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية وكل من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وأستراليا .

كما قررت الوزارة عدم قبول الوافدين إلى بلادنا الذين أقاموا أو عبروا هذه البلدان.

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