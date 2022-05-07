تونس تُقرر الحد من استخدام لقاح «جونسون اند جونسون» المضاد لكورونا

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية « FDA » يوم الخميس، توصية بالحد من استخدام لقاح « جونسون أند جونسون » المضاد لفيروس كورونا بسبب مضاعفات مقلقة من بينها تخثر الدم.

وكشف عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الدكتور رياض دغفوس في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الجمعة، بأن السلط الصحية في تونس ستتجنب، بعد صدور هذه التوصية، استعمال لقاح « جونسون اند جونسون » وذلك من باب الاحتياط، مشيرا الى انها لا تلجأ لاستخدامه الا بطلب من المواطنين أنفسهم.

وأوضح دغفوس بأن توصية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتقييد استعمال لقاح « جونسون اند جونسون » جاءت بناء على نتائج دراسة حديثة أثبتت أن هذا اللقاح تسبب في حدوث حالات تخثر دم لدى بعض الأشخاص في عدة دول حول العالم.

وكشف دغفوس انه لم يقع في تونس تسجيل حالات تخثر دم ناتجة عن استعمال لقاح « جونسون أند جونسون »، مبينا أن تونس استعملت 1 مليون و300 ألف جرعة فقط من هذا النوع من اللقاح منذ ظهور جائحة كورونا بها.

وتتجه تونس منذ عدة أشهر الى التركيز على استعمال لقاح « فايزر » دون غيره بفضل حصولها على كميات كبيرة منه، وفق دغفوس، الأمر الذي جعلها تقتصر على تطعيم 2500 شخص فقط بلقاح « جونسون اند جونسون » على امتداد الخمسة أسابيع المنقضية.

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