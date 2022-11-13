تونس تُندد بالعملية الإرهابية في إسطنبول وتُؤكّد تضامنها الكامل مع الشعب التركي

نددت تونس في بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية مساء اليوم الأحد، بأشد عبارات التنديد بالعملية الإرهابية التي جدّت اليوم بمنطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية وأودت بحياة العديد وجرح آخرين.

وأعربت تونس عن تضامنها الكامل مع الشعب التركي، متقدمة إليه وإلى أسر الضحايا بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلة الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويعجّل في شفاء المصابين.

يُشار إلى أن تفجيرا هز اليوم الأحد، شارع الاستقلال في مدينة إسطنبول نتيجة تفجير قنبلة من قبل امرأة ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة، وفق ما أعلنه نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

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