تونس تُوقّع على قرضيْن وهِبتين من المؤسّسة الألمانيّة للقرض بقيمة 132.5 مليون أورو

احتضنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج صباح يوم 8 ديسمبر 2020، مراسم التوقيع مع المؤسّسة الألمانيّة للقرض وإعادة البناء على:

- عقد قرض حول « برنامج تخزين ونقل المياه والحماية من الفيضانات بتونس »، بقيمة 111 مليون أورو.

- عقد هبة حول « برنامج تخزين ونقل المياه والحماية من الفيضانات بتونس » بقيمة 5 مليون أورو.

- عقد قرض حول « برنامج النجاعة الطاقية في المباني العمومية » بقيمة 15 مليون أورو.

- عقد هبة حول »برنامج النجاعة الطاقية في المباني العمومية » بقيمة 1.5 مليون أورو.

وقد تمّ التوقيع بحضور ممثّلين عن الوزارات المعنيّة.

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