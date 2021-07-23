تونس: حصيلة وفيات كورونا تتجاوز عتبة 18 ألف شخص

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في تونس إلى 18052 شخصا، بعد تسجيل 139 وفاة جديدة.

كما تم بتاريخ 21 جويلية الجاري، تسجيل 2309 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من مجموع 7485 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية يومية قدرت بـ30.85 بالمائة، ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 558306 حالة.

وتم في اليوم نفسه، تسجيل 4829 حالة شفاء جديدة ما يرفع العدد الجملي للمتعافين إلى 453865 شخصا.

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