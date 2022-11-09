تونس ستستورد 250 الف طن من القمح من فرنسا لموسم 2022 – 2023

أعلن رئيس بعثة المنطقة المغاربية وافريقيا بالجمعية الفرنسية للحبوب « انتارسيريال فرانس » يان لوبو بمناسبة التآم « اللقاءات التونسية الفرنسية للحبوب 2022″ اليوم الأربعاء بالعاصمة، ان تونس استوردت ما بين 15 و25 بالمائة من حاجياتها من القمح اللين من فرنسا.

وأكد المسؤول الفرنسي ان تونس لم تستورد القمح لموسم 2021 -2022 وذلك بسبب ضعف كميات هذا المنتوج.

وأوضح المتحدث أن « تونس تستورد 1.1 مليون طن من القمح اللين وما يتراوح بين 500 و600 الف طن من القمح الصلب و800 الف طن من الشعير و1 مليون طن من الذرة ».

وقال مدير العلاقات الدولية بالجمعية الفرنسية للحبوب، فيليب هوسال، من جهته ، انه رغم ان الموسم الزراعي 2021 -2022 اتسم بإجهاد مائي هام في الربيع رافقة ارتفاع كبير لدرجات الحرارة، فان فرنسا اثبتت قدرتها على الصمود امام هذه الظروف المناخية من خلال جودة صابتها.

وتابع ان ما حصدته فرنسا للموسم الزراعي 2021 -2022 وفر لها 43.1 مليون طن من القمح اللين و1.4 مليون طن من القمح الصلب و11.4مليون ذن من الشعير.

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