تونس- فيروس كورونا: 279 حالة متماثلة للشفاء و39 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغت 279 حالة، فيما بلغ عدد المصابين المقيمين حاليا في وحدات الإنعاش 18 مصابا.

وكشفت الوزارة بأن عدد المصابين المقيمين بالمستشفى حاليا (دون اعتبار المقيمين حاليا بوحدات الإنعاش) 78 مصابا.

كما سُجّلت حالة وفاة جديدة، حيث بلغ عدد الوفيات 39 شخصا، موزعين على ولايات تونس (6)، أريانة (5)، بن عروس (4)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1).

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