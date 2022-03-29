تونس في مونديال قطر 2022

تأهّل المنتخب الوطني التونسي للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي إلى نهائيات كأس العالم، بعد تعادله مساء اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 أمام نظيره المالي (0-0)، ضمن إياب المباراة الفاصلة للترشح لكأس العالم التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس.
وكان المنتخب الوطني فاز في مباراة الذهاب ضد نظيره المالي بنتيجة 1_0.
الف مبرووووك لتونس ولنسور قرطاج العبور للمونديال.
كلمات البحث :تونس;مونديال قطر
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