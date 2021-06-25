تونس-كورونا: قرارات جديدة مرتقبة ظهر اليوم

تعقد الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا ظهر اليوم الجمعة، على الساعة الثانية ظهرا، ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة للإعلان عن الاجراءات والقرارات التي سيتم اتخاذها خلال اجتماعها اليوم.

وللتذكير فقد اقترحت اللجنة العلمية يوم أمس، على اللجنة الوطنية التمديد في توقيت حظر الجولان، وفرض حجر صحي شامل في الجهات ذات الانتشار المرتفع جدا للعدوى، مع منع التجمعات وتشديد الإجراءات الوقائية والتسريع في حملة التلقيح .

وكان رئيس الحكومة قد أكد خلال اجتماع الهيئة الوطنية لكورونا أمس والتي ماتزال في حالة انعقاد دائم، أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الصحية يمر عبر الرفع في نسق حملة التلقيح الوطنية واستجلاب التلاقيح والذهاب نحو تلقيح اكبر عدد ممكن من التونسيين.

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