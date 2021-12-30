كورونا: 588 إصابة جديدة وارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية إلى 9%

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 28 ديسمبر 2021، تسجيل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 6494 تحليلا مخبريا لترتفع نسبة التحاليل الإيجابية اليومية إلى 9.05 بالمائة.

كما تم في التاريخ ذاته، تسجيل 3 حالات وفاة ما رفع العدد الجملي للوفيات المبلّغ عنها إلى 25556 شخصا.

كما تسجيل 367 حالة شفاء جديدة، ليبلغ العدد الجملي للمتعافين 695993 شحصا.

ويتم حاليا التكفل بـ271 شخصا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 70 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و11 شخصا تحت التنفس الاصطناعي.

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