تونس- كورونا: 82 وفاة و2291 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 17 جوان 2021، تسجيل 82 حالة وفاة جديدة و2291 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من مجموع 7681 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها جراء الفيروس التاجي إلى 13874 شخصا، فيما بلغ عدد الحالات الإيجابية 378982 شخصا.

كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 29.83 بالمائة.

كما تم في التاريخ نفسه، تسجيل 1694 حالة شفاء، ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 330331 شخصا.

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