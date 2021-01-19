تونس- كورونا: 94 وفاة و2598 إصابة جديدة في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 18 جانفي 2021، تسجيل 94 حالة وفاة و2598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وارتفع إجمالي المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة في تونس إلى 184.483 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5844 حالة وفاة.

ويتم حاليا التكفل بـ1985 مريضا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، و381 شخصا بأقسام العناية المركزة و124 شخصا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد المتعافين 132 ألفا و983 شخصا بعد تعافي 1964 مصابا، وذلك من بين 184 ألفا و483 شخصا أصيبوا بالفيروس.

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