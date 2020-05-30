تونس- كورونا: 950 حالة شفاء و78 إصابة مازالت حاملة للفيروس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه بتاريخ 29 ماي 2020، تمّ إجراء 791 تحليلا مخبريا من بينها 25 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 51171.

وقد تم تسجيل 11 تحليلا إيجابيا، 06 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس للفيروس و05 حالات إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مراكز الحجر الصحي الإجباري، ليبلغ العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها 1076 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 950 حالة شفاء و48 حالة وفاة (لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة) و78 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 2 مقيمين حاليا في المستشفيات.



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