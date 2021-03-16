تونس والجزائر يبحثان سُبل تعزيز التعاون الصناعي الثنائي

استقبل وزير الصناعة الجزائرية محمد باشا اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، سفير الجمهورية التونسية بالجزائر، رمضان الفايظ.

واستعرض الطرفان العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وبحثا واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-التونسية في مختلف المجالات لاسيما تلك المتعلقة بالقطاع الصناعي.

وشدد الجانبان، خلال هذا اللقاء، على ضرورة تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية والصناعية بين البلدين الشقيقين.

كما تم استعراض القطاعات والفروع الصناعية التي تشكل فرصا للتعاون الثنائي بين البلدين.

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