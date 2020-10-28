تونس: وفيات كورونا تقفز إلى 1153 حالة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغها المحين اليوم الأربعاء، أن عدد وفيات فيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 1153 حالة منذ بداية تفشي الوباء.

وبينت الوزارة بأنه تم تسجيل 25 حالة وفاة خلال يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، و117 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها بصفة رجعية للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة يوم 26 أكتوبر.

كما أعلنت الوزارة في بلاغها، عن تسجيل 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يومي 25 و26 أكتوبر الجاري ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 54278 شخصا منذ بداية الجائحة.

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