تونس وليبيا توقعان اتفاقية متعددة البنود لتيسير التبادل التجاري وتنقل المواطنين

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في لقاء مشترك مع نظيره التونسي هشام المشيشي اليوم السبت، أنه تم توقيع اتفاقية متعددة البنود تهدف في مجملها إلى زيادة تيسير حركة التبادل التجاري وتنقل المواطنين بين البلدين وتشمل الاتفاقيات جوانب في التعاون الفني والتقني في مجالات النقل البري والبحري والجوي .

كما تتضمن الاتفاقيات بنودا لتفعيل بعض اللجان المشتركة في قطاع النقل البري وتنقل المركبات والنقل البحري بهدف تعزيز الحركة التجارية والبشرية بين البلدين، مضيفا بقوله: « لن نبخل على الشعبين على باتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تحسن من الوضع الاقتصادي وتزيد من مستوى التنمية .

وأضاف رئيس الحكومة الليبية: « سنعمل بشكل مستمر على تفعيل الاتفاقات الموقعة والتي ستُوقع ومراجعة ما يحتاج المراجعة منها ».

وقال الدبيبة إن ليبيا سترسل بعض المعدات إلى الجنوب التونسي في بعض المستشفيات، كما أنها ستُساعد تونس إذا توفرت لديها اللقاحات بشكل كبير .

وأعلن رئيس الحكومة الليبية تسوية أوضاع العمالة التونسية في ليبيا المتواجدة حاليا في تونس وتجديد الإقامات وعقود العمل من خلال اللجان المشتركة بين وزارة الداخلية والعمل.

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