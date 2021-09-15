تونس وليبيا يتّفقان على بروتوكول صحي بخصوص معبر رأس جدير

اخر تحديث : 15/09/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

معبر رأس الجدير

أعلن وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه من المنتظر التوقيع على اتفاق بين الجانبين التونسي والليبي بخصوص فتح معبر رأس الجدير .
وبين الجرندي بأنه تم الاتفاق على بروتكول صحي خاص يناسب خصوصية المعبر .
وشدد الوزير على أن العلاقات بين تونس وليبيا هي علاقات طيبة ولا تشوبها أي شائبة، مؤكدا وجود مساعي لإٍرباك العلاقات بين البلدين تستند إلى أخبار زائفة.


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