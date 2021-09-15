تونس وليبيا يتّفقان على بروتوكول صحي بخصوص معبر رأس جدير

أعلن وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه من المنتظر التوقيع على اتفاق بين الجانبين التونسي والليبي بخصوص فتح معبر رأس الجدير .
وبين الجرندي بأنه تم الاتفاق على بروتكول صحي خاص يناسب خصوصية المعبر .
وشدد الوزير على أن العلاقات بين تونس وليبيا هي علاقات طيبة ولا تشوبها أي شائبة، مؤكدا وجود مساعي لإٍرباك العلاقات بين البلدين تستند إلى أخبار زائفة.
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