تونس: 49 حالة وفاة و 1411 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 8 ديسمبر 2020، تسجيل 1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بما يرفع العدد الجملي للإصابات إلى 106 آلاف و856 إصابة منذ ظهور الجائحة في تونس.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 49 وفاة جديدة ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 3717 وفاة.

ويُقيم حاليا 1350 شخصا بالمستشفيات العمومية والخاصة و 276 بأقسام العناية المركزة و100 شخص تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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