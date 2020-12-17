تونس: 35 وفاة و1419 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 16 ديسمبر 2020، تسجيل 35 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 4032 شخصا.

كما تم في التاريخ نفسه، تسجيل 1419 إصابة جديدة بفيروس كورونا إثر اجراء 4951 تحليلا مخبريا. وبلغ عدد المتعافين 87884 حالة من بين 115966 حالة حاملة للفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ 1315 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات والمصحات الخاصة، يقيم حاليا 287 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 82 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.

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