تيكاد 8: تونس طرحت عددا من المشاريع وستقترح 47 مشروعا بقيمة 14 مليار دينار

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم السبت، أن تونس طرحت في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا 8 عددا من المشاريع المهمة في البنية التحتية والقطاعات الواعدة والقطاعات المستقبلية.

وشدد النصيبي على أن المشاريع تستجيب لمعيار أساسي وهو الجاهزية من ناحية الدراسة وقابليتها للإنجاز خلال الثلاث سنوات القادمة وتندرج في إطار الخطة 2023-2025 .

ووفقا للمصدر ذاته، فإنه سيتم اقتراح 47 مشروعا بقيمة اجمالية تقدر بـ14 مليار دينار تصنف في ثلاث محاور كبرى وأغلبيتها تمثل فرصا جيدة ومربحة للطرفين:

*المحور الأول يتعلق بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام،

*المحور الثاني يتعلق بالتعاون الثنائي التونسي الياباني

*المحور الثالث يتعلق بالتعاون الثلاثي التونسي الياباني الإفريقي.

وتهدف المشاريع إلى الاستثمار في مجالات البيئة، الصحة، التعليم العالي، البنية التحتية، تحلية المياه، النقل، اللوجيستيك وخصوصا الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والاستقلالية الطاقية.

ومن أبرز المشاريع على سبيل المثال سد سيدي سالم والتصرف المندمج في التسريبات، الحماية من الفيضانات في وادي مجردة، وحدة نموذجية لتثمين النفايات المنزلية بالمهدية وتغطي ولايات المنستير، المهدية، سوسة والقيروان، مشروع ربط جسر جزيرة جربة، منطقة التجارة الحرة ببن قردان، محطة لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمقدرة 1250 ميغاوات ومحطة تحلية مياه ومركز قاري التكوين في صيانة المعدات الطبية.

كما أن هناك محادثات مع الوكالة اليابانية للتنمية في تونس بخصوص الاستثمار المشترك في التعليم والبحوث والمجالات اللوجستية نظرا لموقع تونس الممتاز والذي يهتم به اليابان كثيرا كنقطة انطلاق استراتيجية نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية .

كما توجد مشاورات بخصوص مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجستية المحيطة به وتشاور بخصوص تشريك الجانب الياباني في مشروع المدينة الذكية والمناطق الإقتصادية المزمع إنشائها بمحيطها وهي منطقة صناعية ومنطقة سياحية ومنطقة فلاحية بالإضافة إلى المدينة الصحية بالقيروان والمشروع مغري نظرا لأن موقع المشروع يمكن ربطه بالسكك الحديدية وبشبكة الطرق السيارة ليكون على أقصى تقدير على بعد ثلاثة ساعات من مختلف مناطق الانتاج بتونس، و هذا المشروع يمثل فرصة كبيرة للاستثمار وسيكون قاطرة النمو بالنسبة للسنوات القادمة المحيطة بها

كما أشار المتحدث باسم الحكومة إلى المشاريع المقدمة من قبل القطاع الخاص وهي 81 مشروع والتي تقدر قيمتها الجملية بـ207 مليار دينار .

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