ثبوت إصابة عون بالخطوط التونسية بفيروس كورونا

أعلن ديوان الطيران المدني والمطارات في بلاغ له اليوم الأحد، أنه بتاريخ 25 جويلية 2020 تم بمطار تونس قرطاج الدولي تسجيل حالة اشتباه في اصابة احد اعوان شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية بفيروس كورونا وعلى اثر ذلك وبالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية، خضع العون الى التحليل الذي جاءت نتيجته إيجابية.

وقد تولت مصالح ديوان الطيران المدني والمطارات على الفور بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة عزل المصاب قبل أن تتولى فرقة صحية مختصة نقله الى احد مراكز كوفيد 19 حيث حظي بالرعاية الطبية اللازمة.

وقرر الديوان بالتعاون مع المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة إخضاع بقية الاعوان العاملين بالمطار ( شركة الخطوط التونسية للخدمات الارضية وشرطة وديوانة وأعوان الديوان) الى التحاليل الاجبارية وذلك صباح يوم الاثنين 27 جويلية 2020.

وأكد ديوان الطيران المدني والمطارات على انه يتواصل العمل بالبروتوكول الصحي الذي انطلق تنفيذه منذ فتح الحدود الجوية، كما سيتم تشديد المراقبة الصحية لكافة الوافدين والاعوان العاملين بالمطارات التونسية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

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