ثريا بالكاهية مديرة عامة للكريديف

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ لها، أنه تمّ تكليف ثريّا بالكاهية، بمهام مدير عام مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة « الكريديف ».

وثريّا بالكاهية، أستاذ تعليم عال، اختصاص تاريخ بكليّة العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، جامعة تونس، متحصّلة على شهادة الدكتوراه بجامعة السربون بباريس 1، ولها العديد من الدراسات والبحوث العلميّة المنشورة في حقل الأنتروبولوجيا التاريخية حول المرأة إضافة إلى مشاركتها كعضو وكمنسقة في العديد من المشاريع والبرامج العلميّة سواء في تونس أو على المستوى الدولي.

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