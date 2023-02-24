ثلاثة أشهر سجنا غيابيا ضد أميرة بوراوي

أصدر اليوم الجمعة 24 فيفري 2023، المجلس الجناحي بمحكمة الناحية بتونس حكما غيابيا قضى بالسجن مدة ثلاثة أشهر في حق الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي وذلك من أجل تهمة اجتياز الحدود خلسة.

وجدير بالتذكير بأن بوراوي حضرت أمام محكمة الناحية بتونس في وقت سابق وتم تسليمها جواز سفرها، على أن تعود للمثول أمام المحكمة أمس الخميس الا أنها لم تحضر اعتبارا لمغادرتها تونس، ليتم الحكم بسجنها غيابيا مدة ثلاثة أشهر.

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