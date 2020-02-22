ثلاث قائمات تترشّح لانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم

ترّشّحت ثلاث قائمات لانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم المزمع إجراءها يوم 14 مارس القادم، وهي قائمة كل من وديع الجرئ والعربي سناقرية أشرف العوادي.
قائمة وديع الجريء:
رئيس القائمةً : وديع الجريء
الأعضاء :
- وديع الجريء: رئيس القائمة
- محمد واصف جليل
- إبراهيم عبيد
- أمين موقو
- حامد المغربي
- هشام بن عمران
- البصيري بوجلال
- سعيدة عوني عياشي
- حسن زيان
- حسين جنيح
- محمد هشام الذيب
-شمس الدين العشي
قائمة العربي سناقرية:
رئيس القائمةً : العربي سناقرية
الأعضاء :
محمد حافظ الزواوي
حبيب البدوي
محمد أمين اليعقوبي
محمد معتوق
عبد اللطيف الرواحي
بلال الغربي
حسام المهذبي
ألفة بن صالح
خالد التواتي
كمال العمري
حمادي الماجري
قائمة أشرف العوادي:
رئيس القائمةً : اشرف العوادي
الأعضاء :
طلال الفرشيشي
محمد صالح السويسي
سيرين البير
مراد نوار
وجدان الهمامي
يوسف بلقاسم
آمنة الماجري
عفيف الجويلي
تقوى العبيدي
هندة فلاح
منتصر بن شتيلة
مروان أوغندة
مروان ناجي
سوار بن مهتلي
كلمات البحث :الجامعة التونسية لكرة القدم;ترشّح;قائمات
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