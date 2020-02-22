ثلاث قائمات تترشّح لانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم

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الجامعة التونسية تنفي صدور قرار ضدها من المحكمة الرياضية الدولية أصدرت اليوم الجمعة، الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغا، نفت فيه صحة ما وقع تداوله من اخبرا حول ...

الجامعة التونسية لكرة القدم: 27 أوت موعد انطلاق الرابطة المحترفة الأولى قررت الجامعة التونسية لكرة القدم أمس الخميس، تحديد موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى ...

الجامعة التونسية لكرة القدم تؤكد ان موعد الجلسة الانتخابية لم يتغير أصدرت اليوم الاثنين، الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغا، اعلنت فيه أن الجلسة العامة الانتخابية ...