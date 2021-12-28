ثلاث وفيات و670 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، تم التصريح بها أوليا بتاريخ يوم أمس الاثنين 27 ديسمبر الجاري، و670 تحليلا إيجابيا من مجموع 8334 تحليلا مخبريا أجريت أمس، لترتفع بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية إلى حدود 8 فاصل 04 بالمائة.

وبلغ العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء 25 ألفا و548 حالة، فيما بلغ العدد الجملي للمتعافين، 695 ألفا و626 شخصا.

ويتمّ حاليا التكفل بـ246 مصابا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، بينهم 28 حالة جديدة ليوم أمس، وبلغ عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة 64 شخصا في حين يخضع 11 شخصا للتنفس الاصطناعي.

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