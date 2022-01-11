ثلوج وأمطار مع رياح قوية

تتواصل اليوم الثلاثاء، الأجواء الشتوية وبعض التساقطات الثلجية ممكنة بالمرتفعات الغربية للبلاد مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية متوقعة بالشمال وبجهة الساحل.

يتواصل هبوب الرياح القوية قرب السواحل والمرتفعات حيث تصل سرعتها إلى مستوى 70 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

تتراوح الحرارة ليلا بين 7 و12 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 13 و18 ببقية الجهات.

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