ثمن نهائي رولان غاروس: أنس جابر تُلاقي اليوم الأمريكية برناردا بيرا

تُلاقي لاعبة التنس التونسية أنس جابر اليوم الاثنين، على الساعة الـ10 صباحا، الامريكية برناردا بيرا المصنفة 36 عالميا في ثمن نهائي دورة رولان غاروس المفتوحة.

ويذكر ان البطلة التونسية انس جابر المصنفة السابعة عالميا تأهلت يوم السبت الى الدور ثمن النهائي ( الدور الرابع) لدورة رولان غاروس ( فرنسا ) المفتوحة للتنس بعد فوزها على الصربية اولغا دانيلوفيتش (105 عالميا) في إطار الدور السادس عشر من الدورة بنتيجة ( 2-1) 4-6 و6-4 و6-2

و كانت أنس جابر قبل ذلك قد تأهلت الى الدور السادس عشر اثر فوزها على الايطالية لوسيا برونزيتي المصنفة 65 عالميا بمجموعتين دون رد (6-4 و6-1) والفرنسية أوسيان دودين المصنفة 122 عالميا 6-2 و6-3.

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