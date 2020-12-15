ثُبوتُ إصابة وزير المالية بكورونا وإلغاء زيارة رئيس الحكومة إلى إيطاليا

تم اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، تسجيل إصابة وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي بفيروس كورونا، وهو ضمن الوفد المرافق لرئيس الحكومة هشام المشيشي في زيارة رسمية يؤديها إلى فرنسا.

وقد ألغيت بسبب هذه الإصابة زيارة رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له إلى إيطاليا، وخضعوا جميعا مساء اليوم إلى تحليل كورونا حال وصولهم مطار قرطاج.

يُشار إلى أن رئيس الحكومة كان سيتوجه مع الوفد عشية اليوم إلى ايطاليا إثر زيارة رسمية الى فرنسا إنطلقت منذ يوم السبت المنقضي .

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