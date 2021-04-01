ثُبوت حصول شخصين على جرعة لقاح كورونا دون وجه حق

كشفت مستشارة وزير الصحة ايناس العيادي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، عن ثبوت حصول شخصين اثنين من غير مهنيي الصحة المباشرين على جرعة لقاح كورونا، مؤكدة ان الحالتين استخدمتا صفتهما المهنية السابقة، المنصوص عليها في بطاقة التعريف الوطنية، واستفادتا من التلقيح دون وجه حق، باعتبارهما قد مارسا المهنة سابقا ثم قاموا بتغير نشاطهما.

وأرجعت المستشارة حصول هذا الإخلال الى عدم طلب الأعوان المكلفين بالاشراف على بعض مراكز التلقيح التي تشهد إقبالا كثيفا، لوثيقة تفيد المؤسسة الصحية المشغلة للأشخاص المدعوين الى التلقيح عبر منظومة « ايفاكس » والاقتصار على التثبت من المهنة المنصوص عليها في بطاقة التعريف الوطنية.

وأشارت المتحدثة إلى ان وزارة الصحة تمكنت بالتعاون مع المركز الوطني للاعلامية من الكشف عن هذا الاخلال إثر التثبت من قائمة مهنيي الصحة الذين استفادوا من التلقيح، وذلك على خلفية تلقي الوزارة لإشعار من النائب ياسين العياري يفيد بانتفاع أشخاص من غير ذوي الأولوية بالتلقيح.

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