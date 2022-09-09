جائزتان لتونس في اختتام الدورة 29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

فازت المسرحية التونسية « آخر مرة » لوفاء الطبوبي بجائزتين في اختتام الدورة 29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي (1 – 8 سبتمبر 2022)، التي أسدل الستار على فعالياتها مساء الخميس.

وحصد هذا العمل جائزة أفضل ممثل تحصل نالها أسامة كشكار مناصفة مع الممثل عبدالله أنور الحمود من الكويت. وتحصلت مريم بن حميدة أيضا على جائزة أفضل ممثلة مناصفة مع شيماء شكري من مصر.

وآلت الجائزة الكبرى للمهرجان وهي « أفضل عرض مسرحي متكامل » لمسرحية « شا طا را » من المغرب. وتبلغ قيمتها 500 ألف جنيه مصري (حوالي 32 ألف دولار أمريكي).

وكانت مسرحية « آخر مرة » لوفاء الطبوبي توجت بجائزة التانيت الذهبي لأيام قرطاج المسرحية السنة الماضية. وهذا العمل من أداء الثنائي أسامة كشكار ومريم بن حميدة. وتدور أحداثه هذا حول « امرأة ورجل يعيشان صراعا أبديا رغم التواصل بينهما، صراع بينهما ناجم عن حالات العزلة والخوف والشك ».

وللتذكير فقد شاركت تونس في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2022 بعمليْن هما « آخر مرة » لوفاء الطبوبي و »الكوميديا الإلهية » لحافظ خليفة.

كما ارتأت الهيئة المديرة لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي تكريم المسرحي التونسي أنور الشعافي تقديراً لمسيرته الطويلة في الإخراج وذلك منذ المرحلة الجامعية بالمعهد العالي للفن المسرحي في تونس أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ومن ثمّ انطلاقته الفعلية في العمل المسرحي منذ أوّل أعماله « ليلة 27″ وتأسيس « جمعية مسرح التجريب » في مدنين في عام 1990، وصولا إلى مسيرة حافلة بالعطاء للركح وتقلّد المسؤوليات أيضا.

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