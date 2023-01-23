جامعة الأساسي تقرر مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني

قررت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في خطوة تصعيدية، مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني وحجب الأعداد.

وشدد الكاتب العام المساعد لجامعة الأساسي إقبال العزابي على أن وزارة التربية رفضت المفاوضات ولم تستجب لالتزاماتها وللاتفاق الممضى مع الجامعة بتاريخ 17 نوفمبر والذي ينصّ على ترسيم الأعوان الوقتيين في أجل أقصاه 30 نوفمبر الماضي.

وقال العزابي إنّ جميع الإحتمالات مطروحة في اتجاه التصعيد، مشيرا إلى أنّ هيئة إدارية ستنعقد في المدة القادمة للنظر في هذه الخطوات التصعيدية.

وأشار العزابي إلى أنّ العدول عن التصعيد لن يكون إلاّ في صورة عودة وزارة التربية للمفاوضات وبعد الرجوع إلى الهيئة الإدارية، مضيفا أنّ « الكرة في مرمى وزارة التربية » .

ومن جهته، أكد عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان، أن العنوان الأساسي للمرحلة القادمة سيكون التصعيد، وذلك في إشارة لقرار الهيئة الادارية بمواصلة حجب الأعداد خلال الثلاثي الثاني.

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