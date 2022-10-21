جامعة الأساسي تنفي التوصل لاتفاق مع وزارة التربية بخصوص ملف المعلمين النواب

اخر تحديث : 21/10/2022

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نفى توفيق الشابي المكلف بالإعلام في الجامعة العامة للتعليم الأساسي في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، التوصّل لاتفاق مع وزارة التربية بخصوص ملف المعلمين النواب .
وقال:  »وزير التربية والمديرون العامون للوزارة يدعون التوصل إلى اتفاق حول ملف المعلمين النواب في الوقت الذي باءت فيه
وأكد المتحدث أن آخر جلسة مفاوضات مع وزير التربية باءت بالفشل ولم تعقبها جلسة أخرى، مشددا على أن اقتراح وزارة التربية انتداب المعلمين النواب على دفعات بعد 4 سنوات لا يرتقي لانتظارات المحتجين والجامعة.
وأضاف المتحدث بأن العقد المقترح يُبرم من طرف واحد ويتجدد سنويا بتقرير من المتفقد ويتعهد المعني بالإمضاء بالتدريس لـ25 ساعة في حين ان القانون ينص على 18 ساعة .


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