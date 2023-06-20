جامعة الأساسي: جلسة تفاوض مع وزارة التربية الخميس المقبل

أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن وزارة التربية دعتها الى جلسة يوم الخميس 22 جوان 2023 على الساعة التاسعة صباحا.

وكان وزير التربية محمد علي البوغديري، قد أكد في تصريح سابق، أن جلسة تفاوضية مرتقبة بين وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي من أجل فض الاشكال القائم وتمكين أبنائنا التلاميذ من اعدادهم ودفاترهم وشهائدهم .

كلمات البحث :جامعة الأساسي;جلسة تفاوض;وزارة التربية