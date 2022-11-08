جامعة الأساسي: ماضون في كل التحركات التصعيدية دفاعا عن مطالبنا المشروعة

أكد توفيق الشابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن وزارة التربية « تتعامل مع ملف الأساتذة النواب بلغة التهديد والوعيد »، في إشارة إلى البيان الذي أصدرته في وقت سابق وزارة التربية.

وأكد المتحدث أن تهديد وزارة التربية بالتخلي عنهم في صورة عدم إمضاء العقود يوم 10 نوفمبر « سيقابله تصعيد من الجامعة العامة للتعليم الأساسي ومنظوريها ».

واعتبر الشابي أن العقود التي أبرمتها الوزارة مع الأساتذة النواب « مذلة ومهينة وتتنافى مع اتفاق 8 ماي 2018 وتتعارض مع النظام الأساسي القطاعي ».

وقال الشابي إن وزارة التربية « داست على القانون وتريد إرهاب الأساتذة النواب بدلا من فتح باب الحوار معهم لحل الإشكال واستئناف التدريس ».

وأضاف المتحدث « نحن نقول لوزارة التربية أن كل تهديد سيقابله تصعيد »، مشيرا إلى أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ماضية في تنفيذ تحركاتها الاحتجاجية من مقاطعة للتدريس وحجب للأعداد الامتحانات الثلاثي الأول وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية وغيرها.

ولوح الشابي بتصعيد الاحتجاجات في قطاع التعليم الأساسي في صورة ما قررت تنفيذ وزارة التربية تهديدها بفسخ عقود الأساتذة النواب، داعيا إلى العودة لطاولة المفاوضات بحثا عن حلول.

وأعلنت الجامعة في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أن مكتب الجامعة سيجتمع غدا صباحا للرد على البلاغ التهديدي لوزارة التربية، مضيفة: « نحن ماضون في كل التحركات التصعيدية دفاعا عن مطالبنا المشروعة » .

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