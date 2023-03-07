جامعة الأساسي: وصف الرئيس التلاميذ بالرهينة محاولة للإساءة إلى المدرّسين معنويا

أصدرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي بيانا، اعتبرت فيه وصف رئيس الجمهورية قيس سعيد التلاميذ بالرهينة محاولة للإساءة إلى المدرّسين معنويا وتحريضا مرفوضا ومستهجنا ضدّهم.

وشددت الجامعة على أن التلميذ والمدرّس رهينة لقرصنة غاية في الفظاظة مورست عليهم وعلى الشعب بكل شرائحه من خلال الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المفروضة.

وأضافت الجامعة بأن اتهامها بممارسة السياسة بديلا عن دورها في الدفاع عن حقوق منظوريها « مجانب للصواب »، مشددة على أن كل فعل نقابي هو فعل سياسي باعتباره يهدف الى رفع تداعيات وآثار السياسات المتبعة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للمدرسين.

واعتبرت، أنه كان حريا بالسلطة التنفيذية أن تبادر بالاهتمام بوضعية المدرسة الابتدائية التي اهترأت بنيتها التحتية، وبمناهجها التربوية والعمل على حل مشاكل المدرسين الذين تدهورت قدرتهم الشرائية وتراجعت مكانتهم الاجتماعية.

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