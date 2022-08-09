جامعة التعليم الأساسي: أكثر من 450 مدرسة بلا ماء صالح للشرب

اكّد عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي، توفيق الشابي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن عدد المدرسين المتعاقدين بالتعليم الأساسي يصل الى 17 ألف مدرس وأن أكثر من 450 مدرسة تشكو عدم توفر الماء الصالح للشرب.

وأضاف الشابي أن عدم الاستقرار الوظيفي للمتعاقدين الوقتيين في التعليم الأساسي يمثل اشكالية كبرى، مشيرا الى أن الجامعة دعت الى انتداب هؤلاء المدرسين حتى يؤدوا واجباتهم في أفضل الظروف.

وأكد النقابي أن التشغيل الهش وعدم استقرار المدرسين المتعاقدين، يشكل تحديا أمام تطوير اداء المؤسسات التربوية، لافتا الى أن ما وصفها بـ « السياسات التقشفية الناتجة عن ايقاف الانتداب في التعليم العمومي أضرت بالقطاع ».

وذكر المتحدث أن توفير متطلبات العودة المدرسية، يفرض في مقام أول صرف المستحقات المالية للمدرسين المتعاقدين، موضحا أن جزء مهما من ضمان نجاح العودة المدرسية المقررة منتصف سبتمبر القادم يتعلّق بتوفير الماء الصالح للشرب بأكثر من 450 مدرسة تعهّدت وزارة التربية بتزويدها بصهاريج المياه.

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