جامعة التعليم الأساسي: اعفاء 150 مدير مدرسة من خططهم يستهدف العمل النقابي

اعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل نبيل الهواشي خلال ندوة صحفية بالعاصمة اليوم الجمعة، أن قرار وزير التربية إعفاء 150 مدير مدرسة من خططهم الوظيفية ينطوي على استهداف مديرين مقربين من العمل النقابي ويحملون الصفة النقابية.

وأبرز الهواشي بأن قرار اعفاء 150 مدير مدرسة منهم حوالي 40 مديرا يحملون الصفة النقابية والبقية يعتبرون حزاما نقابيا، يعد ضربا للحق النقابي ومدخلا لترهيب النقابيين، حسب تقديره.

وأعلن الهواشي أن هيئة إدارية للجامعة العامة للتعليم الأساسي ستنعقد في بحر الأسبوع القادم لدراسة التطورات الجديدة بكل هدوء وترو واتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على قرارات وزير التربية التي وصفها « بالجائرة » .

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