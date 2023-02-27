جامعة التعليم الأساسي تتراجع عن مقاطعة الامتحانات وتتشبث بحجب الاعداد‎‎

قرّرت الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الأساسي، المنعقدة اليوم الاثنين 27 فيفري 2023 بالحمامات، مواصلة حجب أعداد الثلاثي الثاني وإلغاء قرار مقاطعة الامتحانات، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي

وقال الشابي إن الهيئة قيمت مخرجات الجلسة مع وزير التربية وارتأت التراجع عن قرار مقاطعة الامتحانات حرصا على تمكين التلاميذ من حقهم في التعليم.

وأشار الشابي الى أن اتخاذ هذا القرار لتحييد الأولياء والتلاميذ عن ما أسماه معركة مع وزارة التربية.

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