جامعة التعليم الأساسي تتراجع عن مقاطعة الامتحانات وتتشبث بحجب الاعداد‎‎

اخر تحديث : 27/02/2023
من قبل | نشرت في : تونس,ثقافة و إعلام

جامعة الأساسي

قرّرت الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الأساسي، المنعقدة اليوم الاثنين 27 فيفري 2023 بالحمامات، مواصلة حجب أعداد الثلاثي الثاني وإلغاء قرار مقاطعة الامتحانات، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي
وقال الشابي إن الهيئة قيمت مخرجات الجلسة مع وزير التربية وارتأت التراجع عن قرار مقاطعة الامتحانات حرصا على تمكين التلاميذ من حقهم في التعليم.
وأشار الشابي الى أن اتخاذ هذا القرار لتحييد الأولياء والتلاميذ عن ما أسماه معركة مع وزارة التربية.


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