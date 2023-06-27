جامعة التعليم الأساسي تتمسّك بمواصلة حجب الأعداد

أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، عن قرارها مواصلة حجب الأعداد والامتناع عن مد الإدارة بأية معطيات تتعلق بالامتحانات.

وأعربت الجامعة عن رفضها لما جاء في البلاغ الأخير لوزارة التربية، من « دعوة إلى عقد مجالس الأقسام اعتبارا وأن الأخيرة قد انقضت مواعيدها المحددة بموجب المنشور الوزاري المنظم للسنة الدراسية الجارية »، متمسكة « بتطبيق المنشور الوزاري المنظم لمختلف مفاصل السنة الدراسية ( تعلمات – تقييم – عطل ) وذلك باعتبار 1 جويلية بداية العطلة السنوية ».

وشددت الجامعة على أن « الهروب إلى الأمام باعتماد بدع يرفضها المنطق ويلفظها العقل وتستهجنها العادة إنما يعكس اضطراب الوزارة وارتباكها ووقوفها عاجزة على تسوية الإشكاليات الناجمة عن الحجب رغم أن السبيل المفضي إلى إنهاء الأزمة واضح وهو الاستجابة لمطالب القطاع » .

واعتبرت الجامعة « أن الإصرار على مواصلة العمل إلى غاية 4 جويلية لا يعني شيئا سوى تنكر الوزارة لمناشيرها وتجاوزها لضوابط عمل هي من أرستها، وتناسيها بأن هناك عطلة سنوية تنطلق غرة جويلية على معنى المنشور المنظم لامتحانات الثلاثيات والمحدد لمواعيد العطل ومواقيت التعلم ».

وأبرزت الجامعة بأن « التهديد بالاقتطاع على قاعدة العمل المنجز من جهة وإطلاق العنان للطابور الخامس ليسوق في مختلف المواقع وعبر شتى المنصات بأن خصما سيطال العطلة وإحالات على مجالس التأديب تنتظر النقابيين إنما هو ترهيب مفضوح يستند إلى مغالطات مكشوفة فالعطلة السنوية هي فترة راحة خالصة الأجر أي أنها مساحة زمنية غير مشمولة بأحكام العمل المنجز ».

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