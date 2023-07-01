جامعة التعليم الأساسي تدعو منظوريها إلى عدم تنزيل أعداد التلاميذ على الفضاء الرقمي

دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي اليوم السبت، إلى عدم تنزيل أي معطيات تتصل بأعداد التلاميذ على الفضاء الرقمي، إثر « دعوة وزارة التربية المدرسين إلى »تنزيل الأعداد في الفضاء الرقمي »، حسب نص بيان الجامعة.

وقالت الجامعة إن « الحديث عن إمكانية تنزيل الأعداد في الفضاء الرقمي بشكل فردي، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة بتاريخ 30 جوان الفارط، لا يعني شيئا سوى الدعوة إلى تجاوز مديري المدارس وعدم التعامل معهم، مشيرة إلى أن حرص الوزارة على استبعاد المديرين من عملية التنزيل يحمل في طياته » تحريضا صريحا عليهم ».

واعتبرت الجامعة أن ما تهدد به الوزارة « ضمنا أو صراحة » لم يعد يجدي نفعا، مضيفة « أن طبيعة التهديدات لا تعكس شيئا سوى عمق وصلابة الحصار الذي ضربته الوزارة حول نفسها في علاقة بالمربين والأولياء ».

يشار إلى أن بلاغ الوزارة الذي ردت عليه الجامعة من خلال هذا البيان، لا يوجد على صفحتها الرسمية بالفايسبوك ولا على موقعها الالكتروني.

وكانت وزارة التربية دعت في بلاغ لها يوم 26 جوان الفارط، المدرسين ومديري المدارس الابتدائية الذين لم ينزلوا الأعداد للتلاميذ ببطاقات النتائج المدرسية إلى استكمال إجراءات تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام على ألا يتجاوز ذلك يوم 4 جويلية المقبل.

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