جامعة التعليم الأساسي ترفض مقترح وزارة التربية

أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للجامعة اليوم الأربعاء 31 ماي 2023، رفض الجامعة للمقترحات التي قدمتها وزارة التربية بخصوص قطاع التعليم الأساسي.

ووصف نبيل الهواشي مقترحات سلطة الإشراف بالمهينة والمذلة للمدرسين، مشيرا إلى أنها تتمثل أساسا في زيادة بـ300 دينار تُوزع على دفعات متساوية في 2026 و2027 و2028.

وأفاد المتحدث بأن الجانب النقابي الذي حضر اليوم بمقر وزارة التربية قاطع جلسة التفاوض مستنكرا تأخر وزير التربية محمد علي البوغديري عن الموعد المُحدد بتعلة دعوته إلى اجتماع مجلس وزراء.

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