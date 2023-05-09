جامعة التعليم الأساسي تقرر مواصلة حجب الاعداد وتنظيم يوم غضب وطني

قررت الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الاساسي في اختتام اجتماعها مساء اليوم بالحمامات مواصلة حجب الاعداد الى موفى السنة وتنظيم تحركات احتجاجية جهوية تتوج بيوم غضب وطني .

واشار الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي توفيق الشريف في تصريح اعلامي إلى ان » الهيئة الادارية قررت بالاجماع مواصلة حجب الاعداد للثلاثي الثالث وذلك بعد تقييم مخرجات الجلسات التفاوضية مع وزارة التربية والتي لم ترتق الى انتظارات المدرسين ولم تلب الحد الادنى من مطالبهم ».

وتابع » ان الهيئة قررت كذلك تنظيم وقفات احجاجية بالجهات تتوج بيوم غضب وطني قبل نهاية السنة الدراسية ».

وابرز من جهة اخرى، ان الجامعة العامة كانت تامل تقدم المفاوضات ولكنها كانت » اجترارا لنفس الكلام الذي قيل سابقا مع رفض قطعي للتفاوض حول المطالب المادية للمعلمين » والذي « قوبل بغضب الهيئة الادارية لتتخذ قرار مواصلة حجب الاعداد ».

واعتبر من جهة اخرى ان وزارة التربية والحكومة « تعاملتا باستخفاف مع مطالب قطاع التعليم الاساسي رغم معاناته من تدهور مقدرته الشرائية وتدني مستوى الاجور ».

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