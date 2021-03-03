جامعة التعليم الأساسي تُقرر الإضراب ليومين

أعلنت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة أمس الثلاثاء، الدخول في إضراب حضوري عن العمل بكافة المدارس الابتدائية يومي 6 و7 أفريل القادم.

وهددت الجامعة بإمكانية اتخاذ أشكال نضالية تصعيدية في علاقة بامتحانات آخر السنة والعودة المدرسية المقبلة 2021 -2022 .

وأرجعت الجامعة قرار الإضراب إلى انتشار التشغيل الهش في القطاع والتراجع عن توفير التغطية الاجتماعية للنواب والأعوان الوقتيين، بالإضافة إلى تردي البنية التحتية بالمؤسسات التربوية.

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