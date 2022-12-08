جامعة التعليم الأساسي تُقرر حجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول

أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها قررت حجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول.

وطالب الهيكل النقابي المربين بإعداد وإنجاز وإصلاح الامتحانات وإطلاع التلاميذ على أعدادهم وتمكين الأولياء من الإطلاع على اختبارات أبنائهم.

ودعت الجامعة المربين كذلك إلى الإمتناع عن تسليم الاختبارات للإدارة والإمتناع عن تنزيل الأعداد بالموقع الرقمي وكذلك إلى عدم إنجاز أي عمل يتعلق بدفاتر الأعداد.

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